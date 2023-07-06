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6 июля, 12:56

Россиянам назвали способы минимизировать вред от выпитой водки

Хирург Умнов: Уменьшить вред от водки помогут продукты с содержанием йода

Чтобы уменьшить вред от употребления водки, необходимо за несколько дней до застолья есть продукты с большим содержанием йода. Этот элемент помогает расщеплять продукты распада алкоголя, рассказал хирург Александр Умнов.

"Он (йод. — Прим. Лайфа) стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя. За сутки до праздника примите витамин В6, активирующий фермент — алкогольдегидрогеназу, который разрушает спирт, — сказал медик в беседе с NEWS.ru.

Врач объяснил, почему водка вредит женщинам сильнее, чем мужчинам

Врач объяснил, почему водка вредит женщинам сильнее, чем мужчинам

Перед употреблением водки хирург посоветовал принимать янтарную кислоту и препараты с пищеварительными ферментами для разгрузки ЖКТ, а также активированный уголь. Но самостоятельно назначать себе подобные лекарства нельзя, нужно посоветоваться с врачом, подчеркнул эксперт.

Ранее хирург Александр Умнов заявил о том, что отвращение к водке является лучшим способом отбить у алкоголика тягу к этому напитку.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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