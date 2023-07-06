Россиянам назвали способы минимизировать вред от выпитой водки

Чтобы уменьшить вред от употребления водки, необходимо за несколько дней до застолья есть продукты с большим содержанием йода. Этот элемент помогает расщеплять продукты распада алкоголя, рассказал хирург Александр Умнов.

"Он (йод. — Прим. Лайфа) стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя. За сутки до праздника примите витамин В6, активирующий фермент — алкогольдегидрогеназу, который разрушает спирт, — сказал медик в беседе с NEWS.ru.

Перед употреблением водки хирург посоветовал принимать янтарную кислоту и препараты с пищеварительными ферментами для разгрузки ЖКТ, а также активированный уголь. Но самостоятельно назначать себе подобные лекарства нельзя, нужно посоветоваться с врачом, подчеркнул эксперт.