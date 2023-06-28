Врач объяснил, почему водка вредит женщинам сильнее, чем мужчинам
Хирург Умнов: Климакс у пьющих женщин наступает на 10–15 лет раньше
Женский организм разрушается водкой быстрее мужского, потому что у женщин меньше выработка ферментов, отвечающих за переработку этилового спирта. А ещё алкоголь высокой крепости может привести к трагическим последствиям в виде выкидышей или детей, родившихся с пороками развития, предупреждает хирург Александр Умнов.
"Нарушается менструальный цикл из-за падения уровня эстрадиола и повышения тестостерона, что подавляет либидо и материнский инстинкт. Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате чего рождаются дети с пороками развития, происходят выкидыши. Климакс у пьющих женщин наступает гораздо раньше — в среднем на 10–15 лет. Происходит снижение тембра голоса, огрубление кожи, что старит пьющих женщин не по годам", — разъяснил врач в беседе с NEWS.ru.
Мужчинам тоже вредно злоупотреблять водкой, напомнил врач, у заядлых любителей спиртного может развиться импотенция, вследствие которой пропадут оргазмы. А литровая доза водки, принятая в течение часа, может привести к смерти человека из-за резкого повышения концентрации этанола в крови.
Только за последний месяц стало известно о нескольких случаях смерти из-за отравления алкоголем. Так, в Петербурге 16-летний молодой человек умер, отравившись алкоголем на дне рождения ровесника, а его подруга, смешав алкоголь и наркотики, попала в больницу. А в Тюмени водкой отравились трое человек — женщина и двое мужчин. Хотя в последнем случае дело, скорее всего, в суррогатном алкоголе.
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