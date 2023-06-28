Врач объяснил, почему водка вредит женщинам сильнее, чем мужчинам

Женский организм разрушается водкой быстрее мужского, потому что у женщин меньше выработка ферментов, отвечающих за переработку этилового спирта. А ещё алкоголь высокой крепости может привести к трагическим последствиям в виде выкидышей или детей, родившихся с пороками развития, предупреждает хирург Александр Умнов.

"Нарушается менструальный цикл из-за падения уровня эстрадиола и повышения тестостерона, что подавляет либидо и материнский инстинкт. Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате чего рождаются дети с пороками развития, происходят выкидыши. Климакс у пьющих женщин наступает гораздо раньше — в среднем на 10–15 лет. Происходит снижение тембра голоса, огрубление кожи, что старит пьющих женщин не по годам", — разъяснил врач в беседе с NEWS.ru.

Мужчинам тоже вредно злоупотреблять водкой, напомнил врач, у заядлых любителей спиртного может развиться импотенция, вследствие которой пропадут оргазмы. А литровая доза водки, принятая в течение часа, может привести к смерти человека из-за резкого повышения концентрации этанола в крови.