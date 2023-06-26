В России создали космические двигатели, работающие на водке

Учёные из Омского государственного технического университета разработали для малых космических аппаратов двигатели, которые работают за счёт смеси воды и спирта. В ОмГТУ добавили, что разработка позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Как уточняет "Газета.ru", малые космические аппараты (МКА) весят от одного до 500 килограммов и используются, в частности, для дистанционного зондирования Земли. МКА работают на низких околоземных орбитах, где влияние земного притяжения особенно сильное. Совершение разного рода манёвров обеспечивают небольшие двигатели: здесь важны достаточный топливный резерв и малое энергопотребление.

Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреон, изобутан и другие газы, безопасные для озонового слоя, но вредные для человека. Специалисты ОмГТУ предложили экологичный вариант конструкции двигателя — на спиртоводяной смеси.

"Спиртоводяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создаёт силу тяги. Это позволит улучшить характеристики МКА и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников", — рассказал старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения Антон Лукьянчик.

Специалист пояснил, что конструкцию двигателя можно легко менять в зависимости от задач спутника. К примеру, автоматику, электроклапаны, микродвигатель можно оставить, а топливную систему укомплектовать под определённые цели. Это обеспечит возможность орбитального маневрирования. Также учёным удалось повысить надёжность двигательных установок и сократить массу и время их создания, отметил Лукьянчик.

Необходимые комплектующие для создания опытных образцов установки ОмГТУ получил ещё в конце 2022 года по программе "Приоритет-2030" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а уже к концу этого планируется проведение испытаний в вакуумной камере.