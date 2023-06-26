В России создали космические двигатели, работающие на водке
Омские учёные создали для космических аппаратов микродвигатели, работающие на водке
Учёные из Омского государственного технического университета разработали для малых космических аппаратов двигатели, которые работают за счёт смеси воды и спирта. В ОмГТУ добавили, что разработка позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.
Как уточняет "Газета.ru", малые космические аппараты (МКА) весят от одного до 500 килограммов и используются, в частности, для дистанционного зондирования Земли. МКА работают на низких околоземных орбитах, где влияние земного притяжения особенно сильное. Совершение разного рода манёвров обеспечивают небольшие двигатели: здесь важны достаточный топливный резерв и малое энергопотребление.
Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреон, изобутан и другие газы, безопасные для озонового слоя, но вредные для человека. Специалисты ОмГТУ предложили экологичный вариант конструкции двигателя — на спиртоводяной смеси.
"Спиртоводяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создаёт силу тяги. Это позволит улучшить характеристики МКА и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников", — рассказал старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения Антон Лукьянчик.
Специалист пояснил, что конструкцию двигателя можно легко менять в зависимости от задач спутника. К примеру, автоматику, электроклапаны, микродвигатель можно оставить, а топливную систему укомплектовать под определённые цели. Это обеспечит возможность орбитального маневрирования. Также учёным удалось повысить надёжность двигательных установок и сократить массу и время их создания, отметил Лукьянчик.
Необходимые комплектующие для создания опытных образцов установки ОмГТУ получил ещё в конце 2022 года по программе "Приоритет-2030" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а уже к концу этого планируется проведение испытаний в вакуумной камере.
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ТАСС / Марина Лысцева