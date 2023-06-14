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14 июня, 01:50

Российские учёные разработали ракету-планер для поражения подводных целей

Российские учёные спроектировали планирующую ракету для поражения подводных целей

Российские учёные спроектировали ракету-планер для поражения подводных целей. Как следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента, она оснащена самонаводящимся снарядом.

Над разработкой трудились учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова. Планирующая ракета может применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Её уникальность — в увеличенной дальности полёта при весьма небольших габаритах.

Она представляет собой несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель. Там же установлено устройство отделения двигателя и стабилизатор. Вместе с этим, ракета имеет устройство бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

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Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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