Российские учёные разработали ракету-планер для поражения подводных целей
Российские учёные спроектировали планирующую ракету для поражения подводных целей
Российские учёные спроектировали ракету-планер для поражения подводных целей. Как следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента, она оснащена самонаводящимся снарядом.
Над разработкой трудились учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова. Планирующая ракета может применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Её уникальность — в увеличенной дальности полёта при весьма небольших габаритах.
Она представляет собой несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель. Там же установлено устройство отделения двигателя и стабилизатор. Вместе с этим, ракета имеет устройство бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.
Ранее российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "Бегак". БПЛА способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.
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