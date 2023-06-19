В Британии стартовали испытания первых напечатанных ракетных двигателей

Частная британская космическая компания Skyrora начала тестовые испытания первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати. Как пишет телеканал Sky News, работу уникальной модели проверят в шотландском округе Мидлотиан.

"Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своём роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска", — сообщает телеканал.

Данный проект — первый для компании Skyrora. Указано, что ракеты были напечатаны разработчиком на собственном принтере Skyprint 2. Запускать модель будут раз в две недели на 250 секунд: примерно в такое время специалисты оценили и реальный выход ракеты на орбиту.