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19 июня, 04:37

В Британии стартовали испытания первых напечатанных ракетных двигателей

Sky News: Британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели

Частная британская космическая компания Skyrora начала тестовые испытания первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати. Как пишет телеканал Sky News, работу уникальной модели проверят в шотландском округе Мидлотиан.

"Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своём роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска", — сообщает телеканал.

Данный проект — первый для компании Skyrora. Указано, что ракеты были напечатаны разработчиком на собственном принтере Skyprint 2. Запускать модель будут раз в две недели на 250 секунд: примерно в такое время специалисты оценили и реальный выход ракеты на орбиту.

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А российские учёные спроектировали ракету-планер для поражения подводных целей. Планирующая ракета может применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Её уникальность в увеличенной дальности полёта при весьма небольших габаритах.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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