В Петербурге подросток умер, смешав водку с вином, на дне рождения

В Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек умер, отравившись алкоголем на дне рождения ровесника. Его 14-летняя подруга, которая смешала алкоголь с наркотиками, находится в больнице, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, всё произошло вечером в пятницу, 23 июня. Трое парней (одному 15, двоим по 16 лет) и 14-летняя девочка собрались, чтобы отметить день рождения старшего в компании. Купили водку и вино в магазине на проспекте Солидарности и отправились праздновать во двор на улице Коллонтай.

После того как подростки смешали водку с вином, одному из парней и девочке резко стало плохо. Младший, который не употреблял спиртное, вызвал скорую. Подростков госпитализировали. Парня, у которого от отравления случился сердечный приступ, врачи спасти не смогли. А за жизнь девочки, в крови которой обнаружили ещё и наркотики, продолжают бороться. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".