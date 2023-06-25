В Сахалинской области установщик камер едва не умер, упав на острые пики забора

Работая в городском парке Дружбы, мастер упал со столба на ограждение прямо во время празднования Дня молодёжи. Мужчина попал рукой на острый наконечник. Врачи сначала не смогли вызволить мастера, поэтому приехали спасатели и спилили часть забора, с которой бедолагу и госпитализировали в дальнейшем. В больнице медики выяснили, что металл задел только мягкие ткани. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.