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25 июня, 07:11

В Сахалинской области установщик камер едва не умер, упав на острые пики забора

<p>Забор, на который упал мастер в Сахалинской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/amur_mash/3754" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Забор, на который упал мастер в Сахалинской области. Обложка © Telegram / Amur Mash

В городе Долинске Сахалинской области установщик камер чудом выжил, когда упал на острые пики забора. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

  • Мужчина, упавший в Сахалинской области на забор. Фото © Telegram / Amur Mash
    Мужчина, упавший в Сахалинской области на забор. Фото © Telegram / Amur Mash
  • Часть забора, на которую упал мастер в Сахалинской области. Фото © Telegram / Amur Mash
    Часть забора, на которую упал мастер в Сахалинской области. Фото © Telegram / Amur Mash

Мужчина, упавший в Сахалинской области на забор. Фото © Telegram / Amur Mash

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Работая в городском парке Дружбы, мастер упал со столба на ограждение прямо во время празднования Дня молодёжи. Мужчина попал рукой на острый наконечник. Врачи сначала не смогли вызволить мастера, поэтому приехали спасатели и спилили часть забора, с которой бедолагу и госпитализировали в дальнейшем. В больнице медики выяснили, что металл задел только мягкие ткани. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

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Светлана Оперук
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