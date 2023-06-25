В Сахалинской области установщик камер едва не умер, упав на острые пики забора
Забор, на который упал мастер в Сахалинской области. Обложка © Telegram / Amur Mash
В городе Долинске Сахалинской области установщик камер чудом выжил, когда упал на острые пики забора. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Работая в городском парке Дружбы, мастер упал со столба на ограждение прямо во время празднования Дня молодёжи. Мужчина попал рукой на острый наконечник. Врачи сначала не смогли вызволить мастера, поэтому приехали спасатели и спилили часть забора, с которой бедолагу и госпитализировали в дальнейшем. В больнице медики выяснили, что металл задел только мягкие ткани. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.
Ранее подмосковные врачи восемь часов собирали по осколкам руки и ноги упавшего с дерева мужчины. У него были множественные переломы конечностей. Операция прошла успешно.