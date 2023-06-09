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9 июня, 14:09

В Москве рухнувший лифт раздавил рабочего

В Москве рухнул лифт, один рабочий погиб

В жилом доме в Москве упал лифт, в результате один человек погиб и ещё один пострадал. Как пишет SHOT, инцидент произошёл на улице Штурвальной в столичном районе Южное Тушино.

По данным телеграм-канала, пострадавшими оказались рабочие: они что-то чинили в шахте, когда лифт рухнул на них сверху. Позже один из мужчин скончался. Второму удалось выжить, у него повреждены ноги.

Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

А ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде постоялица частного дома престарелых погибла при падении лифта. По данным следствия, 13 мая три пожилые женщины и соцработница поднимались с первого этажа на второй на грузовом лифте и кабина упала.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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