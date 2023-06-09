В Москве рухнувший лифт раздавил рабочего
В Москве рухнул лифт, один рабочий погиб
В жилом доме в Москве упал лифт, в результате один человек погиб и ещё один пострадал. Как пишет SHOT, инцидент произошёл на улице Штурвальной в столичном районе Южное Тушино.
По данным телеграм-канала, пострадавшими оказались рабочие: они что-то чинили в шахте, когда лифт рухнул на них сверху. Позже один из мужчин скончался. Второму удалось выжить, у него повреждены ноги.
А ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде постоялица частного дома престарелых погибла при падении лифта. По данным следствия, 13 мая три пожилые женщины и соцработница поднимались с первого этажа на второй на грузовом лифте и кабина упала.
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