Постоялица дома престарелых погибла при падении лифта в Калининграде

В Калининграде постоялица частного дома престарелых погибла при падении лифта. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 13 мая три пожилые женщины и ухаживавшая за ними соцработница поднимались с первого этажа на второй на грузовом лифте, не предназначенном для перемещения людей. В процессе подъёма кабина упала. Всех женщин госпитализировали.

Место происшествия. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Калининградской области

"Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых умерла 14 мая текущего года. Точную причину её смерти позволит установить судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, здоровью трёх других пострадавших причинён тяжкий вред", — сообщили в СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи также намерены дать оценку действиям региональных органов надзора в сфере соцобслуживания. Известно, что дом престарелых функционировал с июля прошлого года.