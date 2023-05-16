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16 мая, 14:28

Постоялица дома престарелых погибла при падении лифта в Калининграде

<p>Лифт, при падении которого погибла постоялица дома престарелых в Калининграде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr39/1520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Калининградской области</a></p>

Лифт, при падении которого погибла постоялица дома престарелых в Калининграде. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Калининградской области

В Калининграде постоялица частного дома престарелых погибла при падении лифта. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 13 мая три пожилые женщины и ухаживавшая за ними соцработница поднимались с первого этажа на второй на грузовом лифте, не предназначенном для перемещения людей. В процессе подъёма кабина упала. Всех женщин госпитализировали.

Место происшествия. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Калининградской области

Место происшествия. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Калининградской области

"Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых умерла 14 мая текущего года. Точную причину её смерти позволит установить судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, здоровью трёх других пострадавших причинён тяжкий вред", — сообщили в СК РФ.

Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

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Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи также намерены дать оценку действиям региональных органов надзора в сфере соцобслуживания. Известно, что дом престарелых функционировал с июля прошлого года.

Ранее грузчик упал в шахту лифта в магазине на востоке Москвы. Мужчина оступился и вскоре оказался придавлен тяжёлым предметом.

Никита Никонов
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