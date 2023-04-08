Грузчик упал в шахту лифта в магазине на востоке Москвы
В магазине на востоке Москвы грузчик упал в шахту лифта. Мужчина остался жив, на место происшествия уже прибыли медики, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошёл днём 8 апреля на Большой Семёновской улице. Согласно информации источника издания, пострадавший оступился и упал в шахту лифта с высоты первого этажа. После этого мужчину придавило тяжёлым предметом, вероятно, с ним он собирался заходить в лифт. По предварительным данным, грузчик получил перелом позвоночника.
Ранее сообщалось, что житель Уфы зарезал собутыльника и "спрятал" тело в лифте. Изначально мужчина отрицал вину, но в результате выяснилось, что из-за большого количества выпитого алкоголя он не помнит ни причины ссоры, ни обстоятельств убийства. В отношении него завели уголовное дело.
ТАСС / Евгений Епанчинцев