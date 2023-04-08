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8 апреля, 13:32

Грузчик упал в шахту лифта в магазине на востоке Москвы

В магазине на востоке Москвы грузчик упал в шахту лифта. Мужчина остался жив, на место происшествия уже прибыли медики, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл днём 8 апреля на Большой Семёновской улице. Согласно информации источника издания, пострадавший оступился и упал в шахту лифта с высоты первого этажа. После этого мужчину придавило тяжёлым предметом, вероятно, с ним он собирался заходить в лифт. По предварительным данным, грузчик получил перелом позвоночника.

В Москве рабочий скончался после падения в шахту лифта

В Москве рабочий скончался после падения в шахту лифта

Ранее сообщалось, что житель Уфы зарезал собутыльника и "спрятал" тело в лифте. Изначально мужчина отрицал вину, но в результате выяснилось, что из-за большого количества выпитого алкоголя он не помнит ни причины ссоры, ни обстоятельств убийства. В отношении него завели уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Епанчинцев

Наталья Исакова
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