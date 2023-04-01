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1 апреля, 14:04

Житель Уфы зарезал собутыльника и "спрятал" тело в лифте

В Уфе жители многоэтажки обнаружили тело мужчины в лифте

Жители многоэтажки в Уфе нашли в лифте тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

По данным следствия, вечером 28 марта трое мужчин пришли в гости к жителю дома на Батырской улице, где стали распивать алкоголь. Среди приглашённых был брат хозяина квартиры, который в определённый момент ушёл спать, как и ещё один участник застолья. В этот момент между хозяином и гостем произошёл конфликт, в ходе которого первый ударил мужчину ножом в шею, отчего тот умер. Когда брат убийцы проснулся, они вместе отнесли тело в лифт и вернулись домой.

"Жильцы дома обнаружили тело и сообщили в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведён поквартирный обход и обнаружена компания нетрезвых мужчин, в квартире у которых были найдены следы крови. Также обильные следы крови были и на одежде обвиняемого", — говорится в сообщении.

В дальнейшем следователи провели допросы и очные ставки, по итогам которых установили причастность обвиняемого к убийству. Изначально мужчина отрицал вину, но в результате выяснилось, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит ни причину ссоры, ни обстоятельства убийства. В отношении него возбуждено уголовное дело, суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранителям предстоит сделать комплекс судебных экспертиз.

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СУ СКР по Республике Башкортостан

Светлана Оперук
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