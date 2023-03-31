Россиянин увидел экс-жену с новым возлюбленным и заживо сжёг её вместе с отцом-инвалидом
Житель Бурятии на почве ревности заживо сжёг бывшую жену и её отца-инвалида
В Бурятии 30-летнего мужчину подозревают в убийстве бывшей жены и её отца-инвалида путём поджога их дома. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
По данным следствия, инцидент случился 30 марта в восьмиквартирном деревянном жилом доме в селе Итанца Прибайкальского района. Подозреваемый пришёл к бывшей супруге, в это время дома находились её отец и новый возлюбленный женщины. Увидев экс-жену с другим, мужчина на почве ревности решился на убийство. Он вышел в коридор, поджёг висевшую там одежду, подпёр входную дверь и сбежал.
Огонь быстро распространился по помещению. Женщина и её отец сгорели заживо, а сожитель россиянки успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью. Предполагаемого поджигателя удалось оперативно задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом".
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