В Москве рабочий скончался после падения в шахту лифта

В Москве рабочий упал в шахту лифта в строящемся объекте на улице Усачёва. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Пострадавший скончался от травм, ему было 37 лет.

"В строящемся объекте на улице Усачёва рабочий упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина 1986 г.р. скончался. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель хамовнического прокурора Руслан Супрун", — указали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что будут контролировать ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.