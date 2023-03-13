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13 марта, 16:48

В Москве рабочий скончался после падения в шахту лифта

В Москве рабочий упал в шахту лифта в строящемся объекте на улице Усачёва. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Пострадавший скончался от травм, ему было 37 лет.

"В строящемся объекте на улице Усачёва рабочий упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина 1986 г.р. скончался. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель хамовнического прокурора Руслан Супрун", — указали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что будут контролировать ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков
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