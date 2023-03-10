В Самаре кирпичная стена дома обрушилась на припаркованный автомобиль

Стена кирпичного здания в Самаре обрушилась прямо на припаркованный у неё автомобиль. Кадры происшествия появились в паблике "ЧП Самара" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл по адресу Молодогвардейская, дом 106. Кирпичи полностью накрыли стоявший автомобиль и раздавили его. По словам хозяев иномарки, передаёт kp.ru, грохот они услышали, как только зашли домой.

"Если бы мы приехали минуты на три позже или задержались около машины (бывает, сумки вытаскиваешь из багажника долго), нас бы просто раздавило там", — рассказала Юлия.

По данному адресу расположен объект культурного наследия регионального значения "Усадьба купцов Левиных". Постройка была возведена в конце XIX века. Установить владельца рухнувшего здания пока не удалось. При этом повреждения получил и ещё один автомобиль. Хозяева намерены требовать компенсацию от тех, кто допустил существование строения в таком состоянии.