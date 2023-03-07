В Гусь-Хрустальном из-за снега рухнула крыша веранды детского сада
Крыша веранды детсада обрушилась из-за снега. Фото © VK / "Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]"
В детском саду города Гусь-Хрустальный Владимирской области обрушилась крыша веранды детского сада. Это произошло из-за тяжести скопившегося на ней снега, сообщили в региональной прокуратуре.
"Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения прогулочной веранды в одном из детских садов города. Предварительно, причиной произошедшего стало скопление снега на крыше конструкции", — указали в ведомстве.
В результате инцидента пострадал один ребёнок, пишет РИА "Новости". Он получил ушибы, медики отпустили его домой.
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