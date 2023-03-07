В Гусь-Хрустальном из-за снега рухнула крыша веранды детского сада

В детском саду города Гусь-Хрустальный Владимирской области обрушилась крыша веранды детского сада. Это произошло из-за тяжести скопившегося на ней снега, сообщили в региональной прокуратуре.

"Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения прогулочной веранды в одном из детских садов города. Предварительно, причиной произошедшего стало скопление снега на крыше конструкции", — указали в ведомстве.

В результате инцидента пострадал один ребёнок, пишет РИА "Новости". Он получил ушибы, медики отпустили его домой.