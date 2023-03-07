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7 марта, 16:50

В Гусь-Хрустальном из-за снега рухнула крыша веранды детского сада

<p>Крыша веранды детсада обрушилась из-за снега. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gus_33_gus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]</a><a href="https://vk.com/gus_33_gus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"</a></p>

Крыша веранды детсада обрушилась из-за снега. Фото © VK / "Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]"

В детском саду города Гусь-Хрустальный Владимирской области обрушилась крыша веранды детского сада. Это произошло из-за тяжести скопившегося на ней снега, сообщили в региональной прокуратуре.

"Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения прогулочной веранды в одном из детских садов города. Предварительно, причиной произошедшего стало скопление снега на крыше конструкции", — указали в ведомстве.

В результате инцидента пострадал один ребёнок, пишет РИА "Новости". Он получил ушибы, медики отпустили его домой.

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Илья Суриков
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