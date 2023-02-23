В Курской области ВСУ обстреляли детский сад и десять домов

Детский сад и территория десяти домовладений пострадала в результате очередного обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Выбиты окна в детском саду "Сказка". В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесён десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стёкла, есть повреждения кровли и заборов", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт также опубликовал снимки с места происшествия, на которых видны следы от попадания снарядов в окна и повреждения, которые получили здания. Из-за обстрела в настоящее время обесточена часть улиц посёлка. При этом, к счастью, обошлось без пострадавших.