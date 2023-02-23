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23 февраля, 15:52

В Курской области ВСУ обстреляли детский сад и десять домов

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ детсада и десяти домов в Тёткино

<p>Последствия обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/2569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Детский сад и территория десяти домовладений пострадала в результате очередного обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Выбиты окна в детском саду "Сказка". В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесён десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стёкла, есть повреждения кровли и заборов", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ села Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт также опубликовал снимки с места происшествия, на которых видны следы от попадания снарядов в окна и повреждения, которые получили здания. Из-за обстрела в настоящее время обесточена часть улиц посёлка. При этом, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Как уже рассказывал Лайф, ранее сегодня ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

Наталья Исакова
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