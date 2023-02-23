Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ЧП никто не пострадал.
"В трёх частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи, частично отсутствует электроэнергия. Аварийные службы устраняют последствия", — отметил он.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные обстреляли город Шебекино, а снаряды прилетели в детские магазины — супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик".