Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ЧП никто не пострадал.

"В трёх частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи, частично отсутствует электроэнергия. Аварийные службы устраняют последствия", — отметил он.