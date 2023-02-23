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23 февраля, 10:10

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

<p>Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1780" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ЧП никто не пострадал.

"В трёх частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи, частично отсутствует электроэнергия. Аварийные службы устраняют последствия", — отметил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные обстреляли город Шебекино, а снаряды прилетели в детские магазины — супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик".

Артур Белкин
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