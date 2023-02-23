В Запорожской области заявили о намерении Киева "сунуться" в регион
Рогов заявил, что Киев концентрирует войска у границ Запорожской области для нападения
Киев концентрирует войска в Днепропетровской области, чтобы напасть на Запорожскую область РФ. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Глава движения "Мы вместе с Россией" добавил, что у него нет сомнений в грядущей попытке Киева "сунуться", если РФ не нанесёт превентивный удар. По словам Рогова, руководство Украины стремится доказать США боеспособность армии, чтобы получить ещё больше финансирования со стороны Запада.
Ранее командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил о подготовке Киева к наступлению. Политолог Валерий Коровин считает, что власти Украины кичатся такими планами, чтобы продемонстрировать Вашингтону хоть какие-то успехи, иначе "лавочка Запада по оказанию военной помощи быстро прикроется".
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