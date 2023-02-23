В Запорожской области заявили о намерении Киева "сунуться" в регион

Киев концентрирует войска в Днепропетровской области, чтобы напасть на Запорожскую область РФ. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну", — приводит слова Рогова РИА "Новости".