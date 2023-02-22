Киев кичится планами пойти в наступление весной, чтобы продемонстрировать США хоть какие-то успехи, иначе "лавочка Запада по оказанию военной помощи быстро прикроется". Об этом Лайфу сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова начальника Главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР) Кирилла Буданова о подготовке атаки.

"С начала до конца весны у украинской армии остаётся последняя возможность проявить себя. Например, отсечь России доступ к Крыму по сухопутному участку, что очень важно для американских стратегов. И тогда Украина может рассчитывать на новый пакет помощи со стороны США, которая и так уже превысила все разумные пределы", — пояснил он.

Когда же планы сорвутся и значимых результатов на поле боя не будет, то на этом история украинской армии закончится, потому что уже сейчас "остатки некогда самой сильной армии Европы Новейшей истории догорают в котле в Артёмовске", подчеркнул эксперт. По его словам, весна станет показательной и решающей для ВСУ.

"Если ничего не получится, значит, закрывается магазин — военный армейский магазин — со стороны США в отношении Украины. И открывается оперативный простор для уже полного и широкомасштабного наступления Российской армии, потому что противостоять ей будет просто некому", — подытожил собеседник Лайфа.