Политолог объяснил, перед кем ВСУ кичатся планами о наступлении
Политолог Коровин объяснил, почему Киев так надеется на весеннее наступление
Киев кичится планами пойти в наступление весной, чтобы продемонстрировать США хоть какие-то успехи, иначе "лавочка Запада по оказанию военной помощи быстро прикроется". Об этом Лайфу сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова начальника Главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР) Кирилла Буданова о подготовке атаки.
"С начала до конца весны у украинской армии остаётся последняя возможность проявить себя. Например, отсечь России доступ к Крыму по сухопутному участку, что очень важно для американских стратегов. И тогда Украина может рассчитывать на новый пакет помощи со стороны США, которая и так уже превысила все разумные пределы", — пояснил он.
Когда же планы сорвутся и значимых результатов на поле боя не будет, то на этом история украинской армии закончится, потому что уже сейчас "остатки некогда самой сильной армии Европы Новейшей истории догорают в котле в Артёмовске", подчеркнул эксперт. По его словам, весна станет показательной и решающей для ВСУ.
"Если ничего не получится, значит, закрывается магазин — военный армейский магазин — со стороны США в отношении Украины. И открывается оперативный простор для уже полного и широкомасштабного наступления Российской армии, потому что противостоять ей будет просто некому", — подытожил собеседник Лайфа.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что решающие бои состоятся "с середины и до конца весны". В командовании ВСУ также говорили о подготовке наступления, однако сроков не называли.
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