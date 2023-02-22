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Опубликовано 22 февраля 2023, 17:21
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Политолог объяснил, перед кем ВСУ кичатся планами о наступлении

Политолог Коровин объяснил, почему Киев так надеется на весеннее наступление

Киев кичится планами пойти в наступление весной, чтобы продемонстрировать США хоть какие-то успехи, иначе "лавочка Запада по оказанию военной помощи быстро прикроется". Об этом Лайфу сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова начальника Главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР) Кирилла Буданова о подготовке атаки.

"С начала до конца весны у украинской армии остаётся последняя возможность проявить себя. Например, отсечь России доступ к Крыму по сухопутному участку, что очень важно для американских стратегов. И тогда Украина может рассчитывать на новый пакет помощи со стороны США, которая и так уже превысила все разумные пределы", пояснил он.

Когда же планы сорвутся и значимых результатов на поле боя не будет, то на этом история украинской армии закончится, потому что уже сейчас "остатки некогда самой сильной армии Европы Новейшей истории догорают в котле в Артёмовске", подчеркнул эксперт. По его словам, весна станет показательной и решающей для ВСУ.

"Если ничего не получится, значит, закрывается магазин — военный армейский магазин — со стороны США в отношении Украины. И открывается оперативный простор для уже полного и широкомасштабного наступления Российской армии, потому что противостоять ей будет просто некому", — подытожил собеседник Лайфа.

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Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что решающие бои состоятся "с середины и до конца весны". В командовании ВСУ также говорили о подготовке наступления, однако сроков не называли.

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Getty Images / Diego Herrera Car

Татьяна Миссуми
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