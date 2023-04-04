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4 апреля, 10:39

Подмосковные врачи восемь часов собирали по осколкам руки и ноги упавшего с дерева мужчины

<p>Врачи проводят операцию по восстановлению конечностей упавшего с дерева мужчины. Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Врачи проводят операцию по восстановлению конечностей упавшего с дерева мужчины. Обложка © Предоставлена Лайфу

В подмосковном Долгопрудном врачи спасли конечности мужчины, упавшего с дерева. Он поступил в медучреждение на скорой помощи, в ходе обследования у него обнаружили множественные переломы рук и ног. По словам заведующего травматологическим центром городской больницы Максима Цымбала, дальнейшая операция прошла успешно и продлилась восемь часов.

"За одно оперативное вмешательство мы провели остеосинтез частей коленного сустава на правой и левой ноге, сопоставили отломки правой малоберцовой и большеберцовой кости. Также провели остеосинтез двух пяточных костей, лучевой кости на левой руке и хирургическую обработку ран. Общая кровопотеря составила 500 миллилитров", рассказал он Лайфу.

Сразу после вмешательства пациента перевели в реанимацию, где провели комплексную интенсивную терапию, а также переливание крови и плазмы. На вторые сутки он поступил в травматологию, а на третьи был активизирован в пределах кровати. По словам врачей, сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и после реабилитации сможет жить полноценно.

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Лайф рассказывал, как в подмосковных Химках врачи извлекли из мочевого пузыря мужчины 36 магнитных шариков. Туда он их засунул на спор, дабы узнать ощущения.

Матвей Константинов
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