Подмосковные врачи восемь часов собирали по осколкам руки и ноги упавшего с дерева мужчины

В подмосковном Долгопрудном врачи спасли конечности мужчины, упавшего с дерева. Он поступил в медучреждение на скорой помощи, в ходе обследования у него обнаружили множественные переломы рук и ног. По словам заведующего травматологическим центром городской больницы Максима Цымбала, дальнейшая операция прошла успешно и продлилась восемь часов.

"За одно оперативное вмешательство мы провели остеосинтез частей коленного сустава на правой и левой ноге, сопоставили отломки правой малоберцовой и большеберцовой кости. Также провели остеосинтез двух пяточных костей, лучевой кости на левой руке и хирургическую обработку ран. Общая кровопотеря составила 500 миллилитров", — рассказал он Лайфу.

Сразу после вмешательства пациента перевели в реанимацию, где провели комплексную интенсивную терапию, а также переливание крови и плазмы. На вторые сутки он поступил в травматологию, а на третьи был активизирован в пределах кровати. По словам врачей, сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и после реабилитации сможет жить полноценно.