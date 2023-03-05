Российские кардиохирурги извлекли пулю из бьющегося сердца

Донецкие кардиохирурги извлекли пулю из работающего сердца пациента. Сообщается, что 36-летний мужчина поступил к врачам накануне, после чего в его перикарде и нашли боеприпас. На данный момент его уже перевели в отделение.

"Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведён в отделение, где получает неврологическую терапию, антибиотикопрофилактику, физиопроцедуры и ежедневные перевязки. Пациент выздоравливает", — рассказал РИА "Новости" один из врачей.

Процесс операции по извлечению пули из сердца пациента. Фото © Telegram / Минздрав ДНР

В свою очередь министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев назвал донецких врачей героями и пояснил, что в области минно-взрывных, осколочных и пулевых ранений им нет равных. Они обладают колоссальным опытом, благодаря чему ежедневно спасают раненых жителей Донбасса.