Российские кардиохирурги извлекли пулю из бьющегося сердца
В Донецке кардиохирурги извлекли пулю из бьющегося сердца 36-летнего мужчины
Извлечённая из сердца пациента пуля. Обложка © Telegram / Минздрав ДНР
Донецкие кардиохирурги извлекли пулю из работающего сердца пациента. Сообщается, что 36-летний мужчина поступил к врачам накануне, после чего в его перикарде и нашли боеприпас. На данный момент его уже перевели в отделение.
"Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведён в отделение, где получает неврологическую терапию, антибиотикопрофилактику, физиопроцедуры и ежедневные перевязки. Пациент выздоравливает", — рассказал РИА "Новости" один из врачей.
Процесс операции по извлечению пули из сердца пациента. Фото © Telegram / Минздрав ДНР
В свою очередь министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев назвал донецких врачей героями и пояснил, что в области минно-взрывных, осколочных и пулевых ранений им нет равных. Они обладают колоссальным опытом, благодаря чему ежедневно спасают раненых жителей Донбасса.
Лайф рассказывал, как хирурги провели уникальную операцию и извлекли из голени военнослужащего торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины. Устройство могло взорваться в любой момент.