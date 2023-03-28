Подмосковные врачи собрали и извлекли магнитную цепочку из мочевого пузыря азартного экспериментатора

В подмосковных Химках врачи извлекли из организма 21-летнего молодого человека детали магнитного конструктора. Подробности медицинского вмешательства рассказали в региональном Минздраве.

Как узнал Лайф, парень решил выяснить, какие ощущения вызовут магнитные шарики, поэтому на спор с друзьями пропихнул их внутрь себя. Приятного оказалось мало, так как его начала мучать дикая боль при мочеиспускании. В больнице инородное тело обнаружили в мочевом пузыре. Операция по его извлечению длилась два часа, её провели без надрезов с помощью эндоскопического оборудования.

"Сложность заключалась в том, что конструктор в мочевом пузыре разъединился на 36 маленьких элементов. Вытаскивать их по очереди было бы травматично для слизистой. Поэтому мы собрали магнитный "конструктор" из шариков в одну длинную цепочку и внутри мочевого пузыря протянули через уретру", — уточнил заведующий хирургическим отделением урологии Алексей Игнатьев.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и был выписан на амбулаторное лечение. Возможно, теперь у него поубавился пыл вступать в споры не раздумывая.