"Крысиный зуб" спас пациента из Подмосковья с куриной костью в бронхах

Подмосковные врачи спасли 60-летнего мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком. Как сообщили Лайфу в Минздраве региона, пациент поступил в Воскресенскую областную больницу с диагнозом "пневмония". По результатам рентгена и КТ стало ясно: заболевание вызвал не вирус, а инородное тело.

"В главном левом бронхе у пациента выявили застрявший куриный позвонок. Он подавился около месяца назад, но не придал этому значения, а инородное тело острыми краями впилось в мягкие ткани", — рассказывает врач-эндоскопист Сергей Фролов.

Кость впилась в мягкие ткани и вызвала воспаление. Фото предоставлено Лайфу Минздравом Подмосковья

Сразу извлечь кость из бронха с помощью эндоскопа у медиков не получилось — понадобилось вмешательство посерьёзнее. Пациента пришлось интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Под наркозом, с помощью специального захвата "крысиный зуб", а также видеоэндоскопического оборудования врачи извлекли куриный позвонок. А пациенту назначили антибактериальную терапию", — рассказали в подмосковном Минздраве.