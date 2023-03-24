"Крысиный зуб" спас пациента из Подмосковья с куриной костью в бронхах
В Воскресенске врачи извлекли куриный позвонок из бронха пациента, который подавился ещё месяц назад
Подмосковные врачи спасли 60-летнего мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком. Как сообщили Лайфу в Минздраве региона, пациент поступил в Воскресенскую областную больницу с диагнозом "пневмония". По результатам рентгена и КТ стало ясно: заболевание вызвал не вирус, а инородное тело.
"В главном левом бронхе у пациента выявили застрявший куриный позвонок. Он подавился около месяца назад, но не придал этому значения, а инородное тело острыми краями впилось в мягкие ткани", — рассказывает врач-эндоскопист Сергей Фролов.
Кость впилась в мягкие ткани и вызвала воспаление. Фото предоставлено Лайфу Минздравом Подмосковья
Сразу извлечь кость из бронха с помощью эндоскопа у медиков не получилось — понадобилось вмешательство посерьёзнее. Пациента пришлось интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Под наркозом, с помощью специального захвата "крысиный зуб", а также видеоэндоскопического оборудования врачи извлекли куриный позвонок. А пациенту назначили антибактериальную терапию", — рассказали в подмосковном Минздраве.
А ранее Лайф рассказывал, как подмосковные врачи спасли от инвалидности маленькую непоседу, сунувшую руку в барабан стиральной машины. Отец маленькой пациентки занимался ремонтом бытовой техники. Машинка была разобрана, а вот механизм барабана работал. Трагический инцидент развернулся в считаные секунды — девочка подбежала и сунула руку к краю барабана.