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23 марта, 23:55

Света в конце тоннеля не было: Британец пережил клиническую смерть и рассказал, что видел

Переживший клиническую смерть британец заявил, что не видел никакого света в конце тоннеля

Житель Великобритании Кевин Хилл пережил клиническую смерть. По словам 55-летнего мужчины, в этот момент он не видел никакого света в конце тоннеля, за которым бы следовало идти. Историю пациента рассказывает издание Mirror.

С того света британца удалось вернуть год назад. После операции по замене сердечного клапана у него начались осложнения, открылось кровотечение и за три дня он потерял почти три литра крови. В итоге сердце Кевина не выдержало и остановилось. Мужчина рассказал, что вошёл в духовное царство совершенно спокойным, наблюдал, как врачи пытаются остановить его кровь, и понимал, что мёртв.

"Потом я просто заснул и проснулся живым, и кровотечение остановилось. Я знал, что не пришло моё время умирать", — признался британец.

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В данный момент мужчина здоров, его выписали из больницы и он находится дома с родными.

Ранее Лайф писал, что врачи Щёлковской больницы в Подмосковье сумели спасти пациентку, которая за несколько дней пережила пять остановок сердца, причём раз за разом это происходило после помощи медиков.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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