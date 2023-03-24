Света в конце тоннеля не было: Британец пережил клиническую смерть и рассказал, что видел
Переживший клиническую смерть британец заявил, что не видел никакого света в конце тоннеля
Житель Великобритании Кевин Хилл пережил клиническую смерть. По словам 55-летнего мужчины, в этот момент он не видел никакого света в конце тоннеля, за которым бы следовало идти. Историю пациента рассказывает издание Mirror.
С того света британца удалось вернуть год назад. После операции по замене сердечного клапана у него начались осложнения, открылось кровотечение и за три дня он потерял почти три литра крови. В итоге сердце Кевина не выдержало и остановилось. Мужчина рассказал, что вошёл в духовное царство совершенно спокойным, наблюдал, как врачи пытаются остановить его кровь, и понимал, что мёртв.
"Потом я просто заснул и проснулся живым, и кровотечение остановилось. Я знал, что не пришло моё время умирать", — признался британец.
В данный момент мужчина здоров, его выписали из больницы и он находится дома с родными.
Ранее Лайф писал, что врачи Щёлковской больницы в Подмосковье сумели спасти пациентку, которая за несколько дней пережила пять остановок сердца, причём раз за разом это происходило после помощи медиков.