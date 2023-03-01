В Хакасии подросток пережил клиническую смерть из-за пристрастия к вейпу

В Хакасии трое детей оказались в больнице после курения вейпов, один из госпитализированных пережил клиническую смерть. Такие данные за последний год приводит Министерство здравоохранения республики.

Как пояснил медицинский психолог Республиканского клинического наркологического диспансера Александр Ермолаев, 14-летний ребёнок поступил в реанимацию в критическом состоянии, у него произошёл бронхоспазм из-за вейпинга. На лечение ушло несколько недель, теперь подростка ждёт долгое восстановление, так как осложнения сказались не только на лёгких, но и на мозге.

В Минздраве уточнили, что именно дети чаще всего страдают от курения вейпов, ложно считая их безопаснее сигарет, хотя в итоге человек получает гораздо большую дозу никотина и отравляющих веществ.