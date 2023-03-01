"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 11:14

В Хакасии подросток пережил клиническую смерть из-за пристрастия к вейпу

В Хакасии трое детей оказались в больнице после курения вейпов, один из госпитализированных пережил клиническую смерть. Такие данные за последний год приводит Министерство здравоохранения республики.

Как пояснил медицинский психолог Республиканского клинического наркологического диспансера Александр Ермолаев, 14-летний ребёнок поступил в реанимацию в критическом состоянии, у него произошёл бронхоспазм из-за вейпинга. На лечение ушло несколько недель, теперь подростка ждёт долгое восстановление, так как осложнения сказались не только на лёгких, но и на мозге.

В Минздраве уточнили, что именно дети чаще всего страдают от курения вейпов, ложно считая их безопаснее сигарет, хотя в итоге человек получает гораздо большую дозу никотина и отравляющих веществ.

Табачники предложили блокировать онлайн-ресурсы за продажу сигарет и вейпов

Табачники предложили блокировать онлайн-ресурсы за продажу сигарет и вейпов

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты и папиросы (2%), а также на жидкости для вейпов и нагреваемый табак. Это должно сказаться на ценах, что может оттолкнуть часть курильщиков.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров