Табачники предложили блокировать онлайн-ресурсы за продажу сигарет и вейпов

В России могут усилить ответственность для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и вейпов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию от Минпромторга.

"Маркетплейсы — крупнейший канал по онлайн-продаже табака и никотинсодержащей продукции <…> что прямо запрещено законом", — приводит издание заявление производителя сигарет JTI Россия.