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22 февраля, 04:45

Табачники предложили блокировать онлайн-ресурсы за продажу сигарет и вейпов

"Известия": Маркетплейсам ужесточат наказания за продажу табачных изделий и вейпов

В России могут усилить ответственность для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и вейпов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию от Минпромторга.

"Маркетплейсы — крупнейший канал по онлайн-продаже табака и никотинсодержащей продукции <…> что прямо запрещено законом", — приводит издание заявление производителя сигарет JTI Россия.

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По мнению компании, наказание за онлайн-торговлю следует ужесточить вплоть до досудебной блокировки сайтов, так же, как это предусмотрено для алкоголя. Минпромторг намерен обсудить этот вопрос в течение 2023 года на межведомственной рабочей группе.

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Напомним, инициативу о запрете вейпов, с которой ранее выступали в Госдуме, поддержал Роспотребнадзор. Аналогичную позицию высказали и в Минздраве. Также известно, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы (2%), жидкости для вейпов и нагреваемый табак.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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