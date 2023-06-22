Хоккеист системы "Витязь" Георгий Савин выпал с 18-го этажа в Рязани и погиб

Хоккеист системы подмосковного хоккейного клуба "Витязь" Георгий Савин погиб 22 июня после выпадения из окна в микрорайоне Олимпийский городок в Рязани. Об этом сообщает издание Ya62.ru со ссылкой на источник.

В момент трагедии 21-летний спортсмен находился со своей девушкой в квартире дома, в котором выдавали жильё игрокам МХК "Рязань-ВДВ". Девушка была в душе, когда Георгий упал с 18-го этажа и скончался на месте. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

В сезоне КХЛ 2021/22 Георгий Савин провёл за "Витязь" 13 матчей. В сезоне 2022/23 сыграл пять игр в ВХЛ в составе команды "Рязань-ВДВ". На его счету матчи в НМХЛ с командой "Рязань-ВДВ" и в МХЛ в составе "Русских витязей".