Внезапно умерший в ТЦ "Авиапарк" москвич оказался футболистом

Парень, умерший в московском ТЦ "Авиапарк", был футболистом и не имел проблем со здоровьем. Об этом телеканалу "360" рассказала его сестра. Оказалось, что в день трагедии Даниил и его друг Дмитрий (сейчас он госпитализирован) участвовали в товарищеском матче, после чего пошли в клуб и уже оттуда — в торговый центр.