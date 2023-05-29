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29 мая, 12:15

Внезапно умерший в ТЦ "Авиапарк" москвич оказался футболистом

"360": Умерший в "Авиапарке" был футболистом и не имел проблем со здоровьем

Парень, умерший в московском ТЦ "Авиапарк", был футболистом и не имел проблем со здоровьем. Об этом телеканалу "360" рассказала его сестра. Оказалось, что в день трагедии Даниил и его друг Дмитрий (сейчас он госпитализирован) участвовали в товарищеском матче, после чего пошли в клуб и уже оттуда — в торговый центр.

"Он же занимался спортом, военную кафедру проходил, медкомиссию. Думаю, если бы проблемы с сердцем были, он бы сообщил", поделилась она.

Что касается вероятности фактора алкоголя или запрещённых веществ, то, отметила девушка, она никогда не замечала подобного за погибшим.

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Напомним, мужчинам стало плохо на фудкорте торгового центра "Авиапарк". Даниил умер на месте, а его друг Дмитрий был госпитализирован. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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