Внезапно умерший в ТЦ "Авиапарк" москвич оказался футболистом
"360": Умерший в "Авиапарке" был футболистом и не имел проблем со здоровьем
Парень, умерший в московском ТЦ "Авиапарк", был футболистом и не имел проблем со здоровьем. Об этом телеканалу "360" рассказала его сестра. Оказалось, что в день трагедии Даниил и его друг Дмитрий (сейчас он госпитализирован) участвовали в товарищеском матче, после чего пошли в клуб и уже оттуда — в торговый центр.
"Он же занимался спортом, военную кафедру проходил, медкомиссию. Думаю, если бы проблемы с сердцем были, он бы сообщил", — поделилась она.
Что касается вероятности фактора алкоголя или запрещённых веществ, то, отметила девушка, она никогда не замечала подобного за погибшим.
Напомним, мужчинам стало плохо на фудкорте торгового центра "Авиапарк". Даниил умер на месте, а его друг Дмитрий был госпитализирован. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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