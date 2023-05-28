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28 мая, 17:59

Парень пришёл на фуд-корт ТЦ "Авиапарк" и умер

В Москве молодой человек умер на фуд-корте торгового центра

<p>Фуд-корт, где умер мужчина. Фото © Telegram / moscowproc</p>

Фуд-корт, где умер мужчина. Фото © Telegram / moscowproc

В Москве сегодня 22-летний молодой человек пришёл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре и скончался там. А ещё один мужчина 2003 года рождения, также из этой компании, попал в больницу. SHOT уточняет, что парень умер в ТЦ "Авиапарк".

Как отметили в столичной прокуратуре, "точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы".

Школьница надышалась газом в туалете ТЦ в Казани и умерла на фуд-корте

Школьница надышалась газом в туалете ТЦ в Казани и умерла на фуд-корте

Шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали после травли тараканов в одном из магазинов Подольска.

Андрей Григорьев
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