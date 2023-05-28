Парень пришёл на фуд-корт ТЦ "Авиапарк" и умер

В Москве сегодня 22-летний молодой человек пришёл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре и скончался там. А ещё один мужчина 2003 года рождения, также из этой компании, попал в больницу. SHOT уточняет, что парень умер в ТЦ "Авиапарк".