Парень пришёл на фуд-корт ТЦ "Авиапарк" и умер
В Москве молодой человек умер на фуд-корте торгового центра
Фуд-корт, где умер мужчина. Фото © Telegram / moscowproc
В Москве сегодня 22-летний молодой человек пришёл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре и скончался там. А ещё один мужчина 2003 года рождения, также из этой компании, попал в больницу. SHOT уточняет, что парень умер в ТЦ "Авиапарк".
Как отметили в столичной прокуратуре, "точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы".
Шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали после травли тараканов в одном из магазинов Подольска.