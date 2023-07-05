Те самые исчезнувшие вкусняшки детей СССР, про которые мы до сих пор вспоминаем с любовью

Современные кулинарные шедевры не перестают восхищать как внешним видом, так и необычными вкусовыми качествами. Однако многие люди, жившие во времена СССР, куда с большим удовольствием попробовали бы сейчас сладости прямиком из своего детства. Ведь тогда, да и сейчас, они по-прежнему вспоминаются как небывалые деликатесы, подобных которым больше нигде не найти.

1. Пирожное "картошка"

Пирожное "картошка" — любимое лакомство советских детей. Фото © Shutterstock

Такое пирожное можно было встретить в любой кулинарии, да и без труда сделать дома. Измельчить печенье, перемешать с маслом и какао, скатать напоминающие картошку шарики и наслаждаться. Купить изделие и сейчас не составляет труда. Однако вкус у него уже не тот.

2. Ирис "Кис-кис"

Шедевр советской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" практически невозможно было жевать зубами. А если кто-то и осмеливался, то мог сразу после идти к стоматологу. Однако любой житель СССР с теплотой и любовью вспоминает об этом лакомстве.

3. Сладкие "орешки"

Печенье "орешки" с варёной сгущёнкой умела готовить каждая хозяйка в СССР. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Ну у кого в Советском Союзе дома не лежала сковорода специальной формы, в которой хозяйки делали для всей семьи потрясающее печенье в виде орешков с варёной сгущёнкой внутри? Вкуснее не было в целом свете. В кондитерских отделах магазинов "орешки" можно приобрести и в современной России. Но в них и сгущёное молоко какое-то сухое, и бисквит совсем не мягкий.

4. Варёная сгущёнка

К слову, о начинке для орешков. Само сгущённое молоко было не меньшим лакомством, чем любое кондитерское изделие с ним. Сладость ели прямо из банки и варили дома по нескольку часов. Сейчас на такие эксперименты вряд ли кто-то ещё идёт. Да и прежний вкус уже не получится.

5. Леденцы "Петушки на палочке"

Петушок на палочке был самым вкусным угощением для детей Советского Союза. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сейчас полки магазинов завалены чупа-чупсами, а раньше дети не могли обойтись без сладкого петушка на палочке. Делали их и дома, покупая специальные формы и заливая сахарную птичку. Вкус леденца не оставлял равнодушным ни одного советского ребёнка.

6. Халва

Советская халва, как правило, продавалась в жестяных банках, хотя можно было приобрести её и на развес. К тому же, в отличие от шоколадных конфет, стоила дешевле. К сожалению, в наше время такого деликатеса уже не найти. Нет, халва-то есть, однако совсем другая.

7. Аскорбинка

Советская аскорбинка была куда слаще современной. Фото © Soviet-life.livejournal.com

Аскорбиновую кислоту назвать кондитерским изделием, конечно, сложно. Однако для советских детей она определённо стояла в одном ряду с шоколадными конфетами. Большие круглые таблетки были намного слаще и вкуснее современных. Ну или это только так казалось.