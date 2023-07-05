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Опубликовано 5 июля 2023, 16:53
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Вассерман призвал заняться половым воспитанием школьников для борьбы с ЛГБТ

Вассерман: Для борьбы с пропагандой ЛГБТ необходимо половое воспитание в школах

Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

В российских школах необходимо вводить занятия по половому воспитанию для борьбы с пропагандой ЛГБТ в стране, считает член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, "уроки семейных ценностей в чистом виде" не помогут.

"Вероятно, всё-таки придётся рано или поздно включать в школьную программу какие-то форматы полового воспитания. У нас не раз пытались это сделать, но были массовые возмущения. Похоже, что всё-таки придётся", — сказал Вассерман в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Парламентарий считает важной пропаганду массового деторождения. По его мнению, даже в семьях с нормальной половой ориентацией коэффициент рождаемости "катастрофически мал". Он предположил, что для мотивации пар заводить больше детей в будущем придётся приравнять уход за детьми к одному из видов активной экономической деятельности.

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Ранее Анатолий Вассерман рассказал о том, что каждый человек в той или иной мере гомосексуален. Он считает, что такое девиантное поведение возникает в результате обучения.

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Илья Суриков
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