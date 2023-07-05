Вассерман призвал заняться половым воспитанием школьников для борьбы с ЛГБТ

В российских школах необходимо вводить занятия по половому воспитанию для борьбы с пропагандой ЛГБТ в стране, считает член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, "уроки семейных ценностей в чистом виде" не помогут.

"Вероятно, всё-таки придётся рано или поздно включать в школьную программу какие-то форматы полового воспитания. У нас не раз пытались это сделать, но были массовые возмущения. Похоже, что всё-таки придётся", — сказал Вассерман в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Парламентарий считает важной пропаганду массового деторождения. По его мнению, даже в семьях с нормальной половой ориентацией коэффициент рождаемости "катастрофически мал". Он предположил, что для мотивации пар заводить больше детей в будущем придётся приравнять уход за детьми к одному из видов активной экономической деятельности.