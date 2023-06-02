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2 июня, 01:47

В России впервые наказали онлайн-кинотеатр за показ детям ЛГБТ-контента

Суд оштрафовал сервис "Триколор Кино и ТВ" за демонстрацию ЛГБТ-контента

Суд оштрафовал онлайн-сервис "Триколор Кино и ТВ" за незаконную демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Видеосервис оштрафован на 1,2 млн рублей. Из этой суммы 1 млн рублей штрафа назначен юридическому лицу сервиса, а оставшиеся 200 тысяч — физическому. Какой именно фильм или сериал стал причиной для наказания, в ведомстве не уточнили.

Вместе с этим известно, что онлайн-кинотеатр был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. В компании уточнили, что незаконный контент уже удалён.

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Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий документ ведомства вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

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Unsplash

Оксана Попова
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