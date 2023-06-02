В России впервые наказали онлайн-кинотеатр за показ детям ЛГБТ-контента

Суд оштрафовал онлайн-сервис "Триколор Кино и ТВ" за незаконную демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Видеосервис оштрафован на 1,2 млн рублей. Из этой суммы 1 млн рублей штрафа назначен юридическому лицу сервиса, а оставшиеся 200 тысяч — физическому. Какой именно фильм или сериал стал причиной для наказания, в ведомстве не уточнили.

Вместе с этим известно, что онлайн-кинотеатр был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. В компании уточнили, что незаконный контент уже удалён.