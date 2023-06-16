Вассерман заявил, что гомосексуальному поведению можно научиться

Каждый человек в той или иной мере гомосексуален, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, такое девиантное поведение является результатом обучения, что доказывается на примере формирования личностей школьников в закрытых школах-интернатах Великобритании, где учатся дети одного пола.

"Известно по статистике, что доля гомосексуалов любого пола, хоть гей, хоть лесби, среди выпускников таких закрытых однополых интернатов многократно больше, чем среди их сверстников такого же примерно общественного положения, такого же образования, но получавших образование иными способами", — сказал он в беседе с "Газетой.ру".

Парламентарий отметил, что такую природу гомосексуального поведения важно объяснять детям, причём чем раньше, тем лучше. Этим, считает он, должны заниматься хорошие психологи, которые без травмирования донесут, что неизбежные в данном возрасте колеблющиеся сексуальные предпочтения не являются нормой.