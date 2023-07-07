Тренер объяснила, почему парфюм и макияж — последнее, о чём нужно думать при походе в спортзал

Пользоваться парфюмом и косметикой нежелательно во время занятий в спортзалах — такое положение в правилах клубов обычно не прописывается, однако надо понимать, что всё это доставляет дискомфорт не только себе, но и окружающим. Об этом заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.

"Даже если это очень лёгкий и приятный аромат, во время активных занятий (следовательно, при потоотделении) запах может превратиться в едкий и очень резкий. Поэтому негласный этикет не одобряет парфюм во время тренировок", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, использование парфюма может навредить коже, потому что при обильном потоотделении он вызывает раздражение. А с макияжем всё ещё сложнее: во время занятий спортом расширяются поры и всё, что находится на лице, забивает их. Это приводит к высыпанию, аллергии и дерматиту. Макияж лучше снимать до тренировки специальными очищающими средствами. Кроме того, важно не забывать о полотенце, так как капли пота с тональным кремом могут испортить личные вещи.