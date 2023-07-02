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2 июля, 13:45

Женщинам рассказали, как восстановить либидо с помощью фитнеса

Тренер Сливак: Регулярные занятия фитнесом повышают женское либидо

Фитнес — это не только способ поддержания физической формы, но и мощный инструмент для улучшения общего самочувствия и повышения либидо у женщин. О том, как фитнес влияет на женское тело и какую пользу это приносит для сексуального здоровья и жизни, Лайфу рассказал дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак.

Дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак. Фото Предоставлено Лайфу

Дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак. Фото Предоставлено Лайфу

Физическая активность способствует снижению лишнего веса, укреплению мышц и улучшению осанки. Женщины, которые занимаются фитнесом, имеют более стройное и подтянутое тело, что способствует повышению уверенности в себе и сексуальной привлекательности", — подчеркнул эксперт.

Сливак отметил и психологический эффект тренировок: занимаясь физическими упражнениями и достигая поставленных целей, женщины начинают ценить свои достижения и видеть собственное тело в лучшем свете. Такое самоощущение и уверенность в своей привлекательности тоже положительно сказываются на либидо.

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Кроме того, фитнес-тренировки стимулируют выработку эндорфинов, известных как гормоны счастья, указал тренер. Повышенный уровень этих соединений в организме благотворно влияет на настроение, уменьшает стресс и тревогу, а лучшее эмоциональное состояние способствует повышению либидо.

"Фитнес-тренировки, особенно кардиоупражнения, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему. Хорошая работа сердца и кровеносных сосудов обеспечивает более эффективное кровообращение, что способствует лучшему снабжению кровью органов и тканей, включая половую систему. Это может привести к улучшению сексуальной функции и повышению либидо у женщин", — продолжил собеседник Лайфа.

Помимо этого, регулярные тренировки улучшают выносливость и увеличивают уровень энергии у женщин, отметил тренер. Это позволяет им чувствовать себя активнее и энергичнее как в повседневной жизни, так и в интимной сфере.

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Ранее уролог Андрей Смерницкий назвал причины снижения мужского либидо и объяснил, как его вернуть. В частности, эксперт рассказал о "половом витамине", который замедляет старение и поддерживает тонус мужчины.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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