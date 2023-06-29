"Не надо ставить на паузу": Психолог развеял пять главных мифов о сексе в период климакса

Период менопаузы, который, как правило, наступает у женщин в возрасте 45–55 лет, до сих пор окутан мифами, особенно связанными с сексом. Существует мнение, что с наступлением климакса об интимной близости забывают, однако это совсем не так. Психолог, коуч Павел Раков развеял пять мифов о сексе в этот период.

В беседе с порталом "Страсти" эксперт отметил, что во время менопаузы уровень отвечающих за беременность гормонов — прогестерона и эстрогена — падает, но это не значит, что ребёнка зачать невозможно. Раков посоветовал предохраняться не менее двух лет после прекращения менструации. При этом средство контрацепции, если речь не идёт о презервативах, лучше подбирать, проконсультировавшись с доктором.

Ещё одним заблуждением является то, что у женщины в период климакса угасает либидо. По словам Ракова, за желание отвечает гормон тестостерон, который никуда не исчезает.

"Женщина может хотеть секса. И даже сильнее, чем раньше. Просто гормональная перестройка организма сопровождается определёнными симптомами, при которых порой бывает не до секса. Но чаще всего дамы отмечают, что, напротив, менопауза — это время смелых экспериментов в постели и достаточно жарких ночей", — говорит Раков.

Также психолог развеял миф о том, что с наступлением климакса исчезает возможность получить оргазм. По его словам, если партнёр хорошо разбирается в ваших сексуальных предпочтениях, то удовольствие накроет вас, невзирая на менопаузу. Нюанс при этом заключается в том, что уменьшается количество естественной смазки. Но это не является проблемой, учитывая ассортимент всевозможных лубрикантов в магазине.

Кроме того, Раков полагает, что при здоровом образе жизни климакс проходит без серьёзных последствий для организма. Просто нужно время для того, чтобы перестроиться на работу с меньшим количеством гормонов. Эластичность мышц влагалища с возрастом снижается, но благодаря специальным упражнениям секс останется на уровне, подчеркнул коуч.

Собеседник портала уверен, что менопауза — это не повод для паузы в интимной близости.

"Это станет прекрасным антидепрессантом, который избавит от дурных мыслей о подкрадывающейся старости и от плохого настроения. Более того, многие женщины в возрасте 40–50 лет признаются, что только начинают жить. Некоторые повторно выходят замуж и спокойно говорят о своих сексуальных предпочтениях с партнёром", — указал Раков и посоветовал просто наслаждаться каждым моментом.