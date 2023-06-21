Гинеколог опровергла главный миф о климаксе, успокоив миллионы женщин

Многие женщины после 50 лет ошибочно связывают набор веса с наступлением климакса. Этот миф развеяла доктор медицинских наук и гинеколог Антонина Ледина. По её словам, гормональная терапия, которая часто сопровождает женщин в период менопаузы, никак не провоцирует увеличение массы тела и жира в организме. Скорее, наоборот, гормонотерапия позволит держать сон, аппетит и настроение в норме, а также поможет в выработке хорошего холестерина.

Менопауза сопровождается старением клеток организма. Кроме того, в этот период даёт о себе знать неправильный образ жизни, который в молодости не отображается на внешности, но оказывает влияние на весь организм. Причиной увеличения веса часто становятся не гормональные изменения, а переедание. Если полученные с пищей калории расходуются не полностью, набор веса неизбежен.

"В рацион стоит добавить семена кунжута, льна, грецкие орехи, соевые бобы, арахис и фисташки, чтобы бороться с гормональными переменами во время климакса", — посоветовала гинеколог Антонина Ледина в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.