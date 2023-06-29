Уролог назвал предельный возраст для занятия сексом у мужчин

В организме мужчин нет никаких природных предпосылок для исчезновения либидо, однако оно всё равно падает. Почему, объяснил врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев.

"Да, у мужчин по аналогии с женской менопаузой после 50–55 лет может наступать андропауза — изменения, проявляющие себя проблемами со сном, перепадами настроения, набором веса и снижением либидо. Но у мужчин это связано в меньшей степени с необратимыми гормональными процессами (уровень тестостерона снижается всего на 1% в год)", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам уролога, причины снижения либидо кроются в общем состоянии здоровья и образе жизни. Также Дмитриев отметил, что для мужчины в любом возрасте нормально присутствие либидо. Согласно статистике, в большинстве стран мира мужчины ведут сексуальную жизнь до 75–85 лет. Один из самых высоких показателей в мире — в Японии, а вот в РФ, напротив, один из самых низких. Дмитриев объясняет это образом жизни, который ведут многие российские мужчины.

"Мы терпим до последнего, а потом приходим к врачу с букетом диагнозов, которые просто несовместимы со здоровым либидо", — говорит медик.

В их число специалист отнёс сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Также на "секс-драйв" в любом возрасте влияют лишний вес, неправильное питание и злоупотребление алкоголем, заключил Дмитриев.