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25 июня, 17:39

Учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса

Учёные выяснили, что быстрой эякуляции можно избежать с помощью упражнений

Упражнения для мышц тазового дна могут предотвратить преждевременную эякуляцию у мужчин. К такому выводу пришли учёные из Института мужского здоровья. Результаты их исследования опубликовал журнал Therapeutic Advances in Urology.

Специалисты провели эксперимент с участием 40 мужчин, страдающих от данного расстройства. В начале исследования продолжительность секса, по словам участников, составляла 39 секунд, однако регулярные тренировки мышц тазового дна увеличили длительность полового акта до двух минут.

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Такие упражнения полезны и при эректильной дисфункции. Они способствуют улучшению кровотока к половому члену и укреплению мышц, ответственных за эрекцию и эякуляцию. Тренировки мышц тазового дна, известные как упражнения Кегеля, часто рекомендуются женщинам после родов для избавления от недержания и усиления ощущений во время секса.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в некоторых случаях у мужчин может возникнуть редкое расстройство — ретроградная эякуляция.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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