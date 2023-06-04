Уролог рассказал, когда у мужчин возникает "сухой" оргазм

В некоторых случаях из-за операции на простате или яичках, приёма лекарственных препаратов, диабета или проблем с вегетативной нервной системой у мужчин может возникнуть редкое расстройство — ретроградная эякуляция. Об этом с "Газетой.ru" пообщался Андрей Дмитриев, врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi.

У мужчин с этим заболеванием сперма не выходит через уретру, а выделяется в мочевой пузырь. Стоит ли говорить, что такое расстройство зачастую идёт в паре с бесплодием. Лечение может быть разным, оно зависит от причин, вызвавших нарушения эякуляции. В некоторых случаях помогает медикаментозная терапия, иногда прибегают к физиотерапии, в редких случаях — к хирургическому вмешательству, рассказал врач.

На ретроградную эякуляцию указывают следующие признаки: при оргазме выделяется мало спермы или она полностью отсутствует, а моча становится мутной из-за попавшего в мочевой пузырь семени, объяснил уролог.

Такое расстройство может вызвать у мужчин стресс, неуверенность и психический дискомфорт, а они, в свою очередь, повлекут за собой другие проблемы с эрекцией, предостерёг Дмитриев.

"Стресс напрямую влияет на эякуляцию, так как нарушает гормональный баланс. Из-за этого у мужчины может возникнуть преждевременная эякуляция или её задержка. Что касается эректильной дисфункции, то тут тоже существует психогенная форма", — подытожил медик.