Уролог рассказал о ситуации, при которой эрекция может быть болезненной

Есть категория мужчин, для которых эрекция — далеко не радостное явление, а, напротив, болезненное и не имеющее ничего общего с удовольствием. Об этом рассказал уролог Мануэль Забитцер. Он уточнил, что такое случается при приапизме.

Иллюстрация состояний нормы и приапизма у мужчин. Фот © Telegram-канал / Уролог-андролог М. Забитцер

"Представьте себе, есть такие мужчины, которые бы всё отдали, чтобы у них не стоял вообще. Название этого явления — приапизм, то есть продолжительная болезненная эрекция. Она никак не связана с возбуждением и не прекращается даже после полового акта", — рассказал Забитцер в Telegram-канале.

Как написал врач, эрекция при приапизме держится в течение нескольких часов и даже дней. При этом, как уточнил Забитцер, сексуальное влечение уходит далеко и надолго. Как преодолеть такое состояние, доктор в посте не указал.