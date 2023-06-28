Регион

Уведомления отключены

28 июня, 13:08

Пенис в беде: Чем опасен секс на природе и почему мужчине больнее

Уролог Лебедев: Секс на природе может привести к разрыву уздечки полового члена

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В хорошую погоду многие люди выбирают отдых на природе и некоторые решаются на различные сексуальные эксперименты на свежем воздухе. Но такие авантюры могут привести не только к штрафам, но и к различным проблемам со здоровьем. О них в беседе с порталом "Страсти" рассказал уролог Михаил Лебедев.

Неприятные последствия секса на природе не ограничиваются лишь муравьями и комарами — партнёры могут получить укусы опасных насекомых, а также ушибы, ссадины и серьёзные травмы из-за неосторожных движений.

"Достаточно частым осложнением экстремального секса является разрыв уздечки полового члена, реже — разрыв крайней плоти и пещеристого тела", — предупредил врач.

Не исключено, что рядом с парой в какой-то момент появится змея, ёж или клещи — известные переносчики вирусного энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), пятнистых лихорадок и прочих инфекций. Удалять прицепившегося клеща нужно как можно быстрее, но делать это очень аккуратно. Причём ни в коем случае не мазать насекомое маслом, бензином или керосином — это лишь увеличит риск передачи заболевания.

Что касается секса у водоёма, выглядит это "по-киношному", но неприятные заболевания, которые можно подхватить в воде, вполне реальны. Прежде всего, это церкариоз: не очень опасная болезнь, но распространённая и неприятная. Сильный зуд и высыпания вызывают плавающие в воде церкарии (личинки плоского червя шистосомы, которых переносят утки). Заболевание длится от нескольких часов до двух недель, доставляя в этот период массу неприятных ощущений.

Не надо забывать, что даже идеальный с виду песок кишит бактериями и, попав "не туда", вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, приводя к микротравмам. Особенно опасны укромные уголки на неухоженных диких пляжах.

Учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса

Учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса

Ранее сексопатолог Морс назвала необычный способ улучшить интимную жизнь. Она напомнила, что проблемы с сексом чаще всего возникают как раз из-за неумения общаться на эту тему.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Секс
  • Интересное
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров