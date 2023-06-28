Пенис в беде: Чем опасен секс на природе и почему мужчине больнее

В хорошую погоду многие люди выбирают отдых на природе и некоторые решаются на различные сексуальные эксперименты на свежем воздухе. Но такие авантюры могут привести не только к штрафам, но и к различным проблемам со здоровьем. О них в беседе с порталом "Страсти" рассказал уролог Михаил Лебедев.

Неприятные последствия секса на природе не ограничиваются лишь муравьями и комарами — партнёры могут получить укусы опасных насекомых, а также ушибы, ссадины и серьёзные травмы из-за неосторожных движений.

"Достаточно частым осложнением экстремального секса является разрыв уздечки полового члена, реже — разрыв крайней плоти и пещеристого тела", — предупредил врач.

Не исключено, что рядом с парой в какой-то момент появится змея, ёж или клещи — известные переносчики вирусного энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), пятнистых лихорадок и прочих инфекций. Удалять прицепившегося клеща нужно как можно быстрее, но делать это очень аккуратно. Причём ни в коем случае не мазать насекомое маслом, бензином или керосином — это лишь увеличит риск передачи заболевания.

Что касается секса у водоёма, выглядит это "по-киношному", но неприятные заболевания, которые можно подхватить в воде, вполне реальны. Прежде всего, это церкариоз: не очень опасная болезнь, но распространённая и неприятная. Сильный зуд и высыпания вызывают плавающие в воде церкарии (личинки плоского червя шистосомы, которых переносят утки). Заболевание длится от нескольких часов до двух недель, доставляя в этот период массу неприятных ощущений.

Не надо забывать, что даже идеальный с виду песок кишит бактериями и, попав "не туда", вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, приводя к микротравмам. Особенно опасны укромные уголки на неухоженных диких пляжах.