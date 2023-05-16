Перечислены причины ранней менопаузы

К ранней менопаузе могут привести некоторые заболевания, активное курение, стрессы или наследственный фактор. Об этом рассказала акушер-гинеколог клиники академика Ройтберга "Медицина" Яха Темишева.

В беседе с "Газетой.ru" специалист пояснила, что прекращение менструации раньше времени может стать следствием вредных привычек, сниженной массы тела и ряда хронических заболеваний. Среди них ревматоидный артрит, системная красная волчанка, нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет первого типа.

"Кроме того, менструация может прекратиться после применения химиотерапии, облучения по поводу тяжёлых заболеваний", — добавила специалист.

По словам доктора, в норме менопауза должна наступать у женщин в возрасте 50–52 лет.