Терапевт объяснила, когда холодный душ может привести к инсульту
Врач Романенко: Холодный душ может стать причиной инсульта или инфаркта
Холодный душ может вызвать бронхит или насморк, а в некоторых случаях даже стать причиной инсульта или инфаркта. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Любая холодная вода — это риск переохлаждения. Могут быть насморк, бронхит или какое-то другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей", — цитирует медика "Москва 24".
На этом риски не заканчиваются: воздействие холодной воды может привести к спазму сосудов, а это грозит организму ещё более серьёзными проблемами. Из-за спазма может повыситься давление и появляется риск инсультов и инфарктов. Терапевт обращает внимание на то, что одной из форм инфаркта миокарда является именно холодовой инфаркт.
А ранее Лайф рассказывал, какой шашлык диетологи считают самым подходящим для приверженцев ЗОЖ. Кстати, за один приём пищи женщинам рекомендуют съедать до 200–250 граммов мяса, а мужчинам — до 350.
Unsplash