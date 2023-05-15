Терапевт объяснила, когда холодный душ может привести к инсульту

Холодный душ может вызвать бронхит или насморк, а в некоторых случаях даже стать причиной инсульта или инфаркта. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Любая холодная вода — это риск переохлаждения. Могут быть насморк, бронхит или какое-то другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей", — цитирует медика "Москва 24".

На этом риски не заканчиваются: воздействие холодной воды может привести к спазму сосудов, а это грозит организму ещё более серьёзными проблемами. Из-за спазма может повыситься давление и появляется риск инсультов и инфарктов. Терапевт обращает внимание на то, что одной из форм инфаркта миокарда является именно холодовой инфаркт.