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15 мая, 13:05

Терапевт объяснила, когда холодный душ может привести к инсульту

Врач Романенко: Холодный душ может стать причиной инсульта или инфаркта

Холодный душ может вызвать бронхит или насморк, а в некоторых случаях даже стать причиной инсульта или инфаркта. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Любая холодная вода — это риск переохлаждения. Могут быть насморк, бронхит или какое-то другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей", — цитирует медика "Москва 24".

На этом риски не заканчиваются: воздействие холодной воды может привести к спазму сосудов, а это грозит организму ещё более серьёзными проблемами. Из-за спазма может повыситься давление и появляется риск инсультов и инфарктов. Терапевт обращает внимание на то, что одной из форм инфаркта миокарда является именно холодовой инфаркт.

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А ранее Лайф рассказывал, какой шашлык диетологи считают самым подходящим для приверженцев ЗОЖ. Кстати, за один приём пищи женщинам рекомендуют съедать до 200–250 граммов мяса, а мужчинам — до 350.

Обложка ©

Unsplash

Юрий Лысенко
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