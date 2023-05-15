Узлы в щитовидке: Когда они реально опасны и почему нельзя делать УЗИ "на всякий случай"

Узлы щитовидной железы — это локальное разрастание её клеток и тканей, которые образуют округлые структуры. Чаще всего они имеют не опухолевую природу, но в относительно редких случаях разрастаются опухолевые клетки. Если эти клетки злокачественные, речь идёт о раке щитовидной железы. Об этом Лайфу рассказал Валентин Фадеев, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии № 1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии № 1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Фадеев. Фото предоставлено Лайфу

"Сразу скажу, что в подавляющем большинстве случаев рак щитовидной железы излечим даже на достаточно продвинутых стадиях. Узлы щитовидной железы могут быть прощупаны, при должном опыте можно прощупать узловые образования около сантиметра и более", — сказал Фадеев.

По словам эндокринолога, операции показаны не более чем 5% пациентам с узловым зобом. В перспективе, когда диагностика рака станет ещё более точной, эта цифра сократится до нескольких десятых процента, уверен собеседник Лайфа. Сказать, опасен узел или нет, можно лишь после пункционной биопсии.

"Более того, в настоящее время мы выделяем клинически значимый рак, когда есть признаки прогрессии опухоли и так называемые микрокарциномы — мелкие, менее сантиметра очаги папиллярного рака, который чаще всего не прогрессирует на протяжении жизни пациента. В последнем случае операция является обязательной, но её объём во многих случаях ограничивается лишь частью щитовидной железы", — уточнил доктор.

Фадеев призвал не ходить на УЗИ для проверки щитовидки, так как "сделанное на всякий случай ультразвуковое исследование не спасло практически ни одной жизни, но испортило эту жизнь тысячам". Подавляющему большинству пациентов с банальным коллоидным зобом ничего не угрожает, подчеркнул эндокринолог, отметив, что, несмотря на это, они оказываются вовлечены в бесконечное "наблюдение", которое, как правило, ничего, кроме невротизации и канцерофобии (боязни рака), никому не несёт.