Ночная потливость оказалась симптомом серьёзных болезней и даже онкологии

Причинами повышенной ночной потливости могут быть заболевания щитовидной железы, диабет и гормональные нарушения, например низкий уровень тестостерона у мужчин. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на врача Джеффа Фостера.

По его словам, с ходу бить тревогу рано: возможно, проблема потливости уйдёт сама собой, если проветривать комнату перед сном и поменять одеяло на более натуральное и лёгкое. Но если это не помогло, есть смысл обратиться к врачу, чтобы вместе найти причину такого состояния. Одной из них, кстати, может быть банальный стресс.

"Стресс часто является причиной ночной потливости. Как правило, этот симптом сопровождается нарушениями сна и беспокойством. Как только уровень стресса падает, все проявления исчезают", — говорит врач.

Кроме того, среди причин повышенной потливости доктор Фостер перечислил злоупотребление алкоголем, но в редких случаях этот симптом может говорить даже о развитии опухолей.