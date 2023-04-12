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12 апреля, 14:20

Ночная потливость оказалась симптомом серьёзных болезней и даже онкологии

Доктор Фостер: Ночную потливость могут вызвать болезни щитовидки или диабет

<p>Если сильно потеете ночью, есть смысл записаться к врачу и проверить гормоны. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/kqDEH7M2tGk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Если сильно потеете ночью, есть смысл записаться к врачу и проверить гормоны. Фото © Unsplash

Причинами повышенной ночной потливости могут быть заболевания щитовидной железы, диабет и гормональные нарушения, например низкий уровень тестостерона у мужчин. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на врача Джеффа Фостера.

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По его словам, с ходу бить тревогу рано: возможно, проблема потливости уйдёт сама собой, если проветривать комнату перед сном и поменять одеяло на более натуральное и лёгкое. Но если это не помогло, есть смысл обратиться к врачу, чтобы вместе найти причину такого состояния. Одной из них, кстати, может быть банальный стресс.

"Стресс часто является причиной ночной потливости. Как правило, этот симптом сопровождается нарушениями сна и беспокойством. Как только уровень стресса падает, все проявления исчезают", говорит врач.

Кроме того, среди причин повышенной потливости доктор Фостер перечислил злоупотребление алкоголем, но в редких случаях этот симптом может говорить даже о развитии опухолей.

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А ранее Лайф писал, что прерывистый сон оказался одним из симптомов опухоли мозга. По словам терапевта Татьяны Романенко, когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, неизбежно страдает.

Марина Калегина
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