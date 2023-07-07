7 главных мифов о ЗОЖе, которые на деле помогают вам оставаться больными и толстыми

В наше время ЗОЖ становится всё более популярным. Мы стараемся правильно питаться, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Однако не все знают, какие заблуждения могут мешать нам быть здоровыми. Рассказываем о семи главных мифах о здоровом образе жизни, которые могут стать препятствием на пути к мечте.

1. Здоровое питание — это только овощи и фрукты

Почему здоровый образ жизни не означает отказ от десертов и алкоголя? Фото © Shutterstock

Многие люди считают, что здоровое питание означает отказ от мяса, молочных и других продуктов животного происхождения. Однако это не так. Для того чтобы быть здоровым, вам нужно получать все необходимые питательные вещества, которые содержатся в различных продуктах, включая мясо и молочные продукты. Главное тут — поддерживать разнообразие рациона.

2. Физические упражнения должны быть напряжёнными

Все люди, которые ни разу не были в спортзале, представляют тренировки как нечто жуткое, потное, больное. И вообще, это так себе опыт — на грани жизни и смерти. На деле всё не так. Умеренные физические нагрузки могут принести пользу для здоровья.

3. Здоровый образ жизни — это дорого

Какие ошибки мешают вам быть здоровыми? Фото © Freepik

Ещё есть мнение, что здоровый образ жизни — это очень дорого. На самом деле это не так. Каждый может сделать себя частью ЗОЖ-комьюнити, даже если у него ограниченный бюджет. Базовое — так называемое здоровое — питание совсем не дорогое, а для тренировок необязательно ходить в зал, дома тоже можно устроить себе активную физическую нагрузку. В Интернете полно видео, как тренироваться в домашних условиях.

4. Здоровый образ жизни — это скучно

Также многие люди считают, что здоровый образ жизни — это скучно. Ешь одно и то же, каждый день тренировки эти… Возможно, вы путаете понятия "рутина" и "дисциплина". На деле можно наслаждаться здоровым образом жизни, выбирая для себя кучу разнообразных активностей: танцы, йога, катание на велосипеде. Есть тоже, как мы уже поняли, разрешается не только варёную курицу и гречу. А теперь ответьте, разве ЗОЖ — это скучно?

5. Здоровый образ жизни — это полный отказ от алкоголя и курения

7 мифов о здоровом образе жизни, которые вас ограничивают. Фото © Shutterstock

Многие люди считают, что здоровый образ жизни — это обязательно полный отказ не только от вкусных тортиков, но и от алкоголя или курения. Но не всегда так. Во-первых, умеренное употребление алкоголя может иметь даже некоторые преимущества для здоровья. Да и всегда нужно оставлять себе место для своих слабостей. Даже вредные привычки в небольшом объёме не будут сводить на нет остальные усилия, но зато шансы бросить затею из-за неудовлетворения значительно уменьшатся.

6. Здоровый образ жизни — это отказ от десертов и других вкусностей

А ещё сложилось мнение, что для здорового образа жизни обязательно нужно отказаться от десертов и других сладостей. Конечно, от сахара пользы мало, но тем не менее полностью отказываться от чего-либо — крайне рискованное занятие. Лучше продолжать наслаждаться вкусной едой, включая десерты, при условии, что вы едите их в умеренных количествах.

7. Здоровый образ жизни — это постоянные жертвы и ограничения

Какие ограничения в ЗОЖе — это просто выдумка. Фото © Shutterstock

Конечно, это не так. Здоровый образ жизни можно вести с удовольствием, выбирая питательные и вкусные продукты и занимаясь физическими упражнениями, которые приносят радость и удовольствие.