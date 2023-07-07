Регион

Уведомления отключены

7 июля, 05:00
3696

10 фото девушек, решивших не стесняться и показаться миру без макияжа и удачных поз, — этот ужас надо видеть

Все же знают, что косметика творит чудеса? Вместо магии — годы опыта, которые помогают любой девушке превратиться из гусеницы в бабочку и обратно. Кстати, для последнего тоже нужен талант. Собрали 10 фотодоказательств.

"Судя по всему, я оборотень", — lazarus_lateralus.

Фото © Reddit / lazarus_lateralus

Фото © Reddit / lazarus_lateralus

"Это должны увидеть все!" Straawbees.

Фото © Reddit / Straawbees

Фото © Reddit / Straawbees

"Не хочешь как-нибудь сходить урвать по хот-догу?" tonkatrucktanya.

Фото © Reddit / tonkatrucktanya

Фото © Reddit / tonkatrucktanya

"Между фото разница два дня. Мне просто скучно стало", — tootyfruitysummerluv.

Фото © Reddit / tootyfruitysummerluv

Фото © Reddit / tootyfruitysummerluv

"Как я выгляжу "без макияжа", и как я выгляжу реально без макияжа", — PunkinGuts.

Фото © Reddit / PunkinGuts

Фото © Reddit / PunkinGuts

"Да-да, это всё один и тот же человек", — sponsible_Park_944.

Фото © Reddit / sponsible_Park_944

Фото © Reddit / sponsible_Park_944

"Осторожно! Кто-то может испугаться", — charringcloves.

Фото © Reddit / charringcloves

Фото © Reddit / charringcloves

"Это уже не первый раз, когда я делюсь такими фотосравнениями. Сегодня увидела себя и поняла, что пора снова", — killedtherock.

Фото © Reddit / killedtherock

Фото © Reddit / killedtherock

"Собираюсь приготовить ужин. Как меня видят овощи, когда я их мою", — aben17.

Фото © Reddit / aben17

Фото © Reddit / aben17

"Когда казалось, что хуже уже быть не может..." sadperson123456.

Фото © Reddit / sadperson123456

Фото © Reddit / sadperson123456

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

Обложка ©

Reddit / Straawbees

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров