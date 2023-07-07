10 фото девушек, решивших не стесняться и показаться миру без макияжа и удачных поз, — этот ужас надо видеть

"Судя по всему, я оборотень", — lazarus_lateralus.

Фото © Reddit / lazarus_lateralus

"Это должны увидеть все!" — Straawbees.

Фото © Reddit / Straawbees

"Не хочешь как-нибудь сходить урвать по хот-догу?" — tonkatrucktanya.

Фото © Reddit / tonkatrucktanya

"Между фото разница два дня. Мне просто скучно стало", — tootyfruitysummerluv.

Фото © Reddit / tootyfruitysummerluv

"Как я выгляжу "без макияжа", и как я выгляжу реально без макияжа", — PunkinGuts.

Фото © Reddit / PunkinGuts

"Да-да, это всё один и тот же человек", — sponsible_Park_944.

Фото © Reddit / sponsible_Park_944

Фото © Reddit / charringcloves

"Это уже не первый раз, когда я делюсь такими фотосравнениями. Сегодня увидела себя и поняла, что пора снова", — killedtherock.

Фото © Reddit / killedtherock

"Собираюсь приготовить ужин. Как меня видят овощи, когда я их мою", — aben17.

Фото © Reddit / aben17

"Когда казалось, что хуже уже быть не может..." — sadperson123456.