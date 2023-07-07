10 фото девушек, решивших не стесняться и показаться миру без макияжа и удачных поз, — этот ужас надо видеть
Все же знают, что косметика творит чудеса? Вместо магии — годы опыта, которые помогают любой девушке превратиться из гусеницы в бабочку и обратно. Кстати, для последнего тоже нужен талант. Собрали 10 фотодоказательств.
"Судя по всему, я оборотень", — lazarus_lateralus.
Фото © Reddit / lazarus_lateralus
"Это должны увидеть все!" — Straawbees.
Фото © Reddit / Straawbees
"Не хочешь как-нибудь сходить урвать по хот-догу?" — tonkatrucktanya.
Фото © Reddit / tonkatrucktanya
"Между фото разница два дня. Мне просто скучно стало", — tootyfruitysummerluv.
Фото © Reddit / tootyfruitysummerluv
"Как я выгляжу "без макияжа", и как я выгляжу реально без макияжа", — PunkinGuts.
Фото © Reddit / PunkinGuts
"Да-да, это всё один и тот же человек", — sponsible_Park_944.
Фото © Reddit / sponsible_Park_944
"Осторожно! Кто-то может испугаться", — charringcloves.
Фото © Reddit / charringcloves
"Это уже не первый раз, когда я делюсь такими фотосравнениями. Сегодня увидела себя и поняла, что пора снова", — killedtherock.
Фото © Reddit / killedtherock
"Собираюсь приготовить ужин. Как меня видят овощи, когда я их мою", — aben17.
Фото © Reddit / aben17
"Когда казалось, что хуже уже быть не может..." — sadperson123456.
Фото © Reddit / sadperson123456
Reddit / Straawbees