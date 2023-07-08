Психолог рассказала, без какой важнейшей составляющей семья не будет крепкой

Уважение — главное в отношениях с родными и близкими, рассказала семейный психолог Наталья Наумова по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.

"Самое главное — уважение членов семьи друг к другу. Также важно стараться не "переделывать" своего партнёра, принимать его таким, какой он есть. Кроме того, нужно слышать послания друг друга, быть готовыми прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", — сказала она в беседе с RT.

Наумова отметила, что в крепкой семье должны чувствоваться принятие, забота, взаимопомощь и командность. В случае же, если каждый живёт "сам по себе", руководствуясь личными планами и эгоистическими соображениями, семья распадётся или продолжит существовать "по привычке".