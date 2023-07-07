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7 июля, 12:23

Россия благодаря Путину стала общемировым оплотом семейных ценностей, заявила эксперт

Эксперт Линдигрин: Сегодня Россия выступает в роли общемирового оплота для семьи

Уже завтра, 8 июля, россияне отмечают тёплый и вдохновляющий праздник — День семьи, любви и верности. Гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин считает, что именно Россия сегодня выступает в роли общемирового оплота для традиционных семейных ценностей. Во многом, по её словам, этого удалось добиться благодаря политике президента Владимира Путина.

В беседе с Лайфом эксперт указала, что в своё время Путин не допустил распространения "пагубных западных тенденций" в нашей стране и направил много сил и средств на сохранение институтов семьи и детства. В частности, глава государства на законодательном уровне закрепил понимание, что такие традиционные ценности, как любовь, верность и семья, имеют в нашей стране государственный статус и поддержку. А поправками в Конституцию РФ было зафиксировано традиционное восприятие брака именно как союза мужчины и женщины, продолжила Линдигрин. Как она подчеркнула, все эти ценности лежат в основе России, объединяя наш многонациональный народ.

"В нашей стране снова становится социальной нормой многодетность. И это, конечно же, закладывает основу дальнейшего развития страны. Рост населения — залог экономического, социального и политического укрепления России", — добавила эксперт.

Путин назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей

Путин назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей

Почему такой праздник, как День семьи, любви и верности, важен, как его отметят в России и какие у него традиции, Лайф рассказал здесь.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
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